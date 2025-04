WSJ: – Det største sjokket på over 50 år

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trumps tollsatser er det største politiske sjokket for det globale handelssystemet siden Richard Nixon rev Bretton Woods-systemet i stykker i 1971. Akkurat som den gangen handler Trump uten forståelse for skadevirkningene av sine handlinger. Han påsto forstyrrelsene ville bli små, men aksjemarkedet hadde torsdag sin verste dag siden regjeringen stengte ned økonomien i mars 2020.

Trump ilegger Vietnam en toll på 46 prosent. Det betyr at Nike må revurdere hvor de skal produsere sine lavmarginssko. Trump ser ut til å mene at de bør produseres i USA. Tollene hans kan føre til at USA investerer i skoproduksjon i stedet for kunstig intelligens.

Vi vil også lufte det ikke helt ubetydelige spørsmålet om rettsstatens tilstand. Trump begrunner tollene sine ved å erklære en nasjonal nødssituasjon under International Emergency Economic Powers Act fra 1977. Ingen tidligere president har brukt denne loven til å innføre tollsatser. Trump tøyer sin myndighet på samme måte som Joe Biden gjorde med sin studentgjeldslette.

Kongressen har avgrenset presidentens makt til å innføre tollsatser, og tillater det kun i helt spesielle tilfeller. Ingen av dem gir Trump myndighet til å ilegge toll på all import fra alle land basert på en vilkårlig formel. Én bestemmelse lar en president innføre toll på opptil 15 prosent som svar på handelsunderskudd, men Kongressen må godkjenne dem etter 150 dager. Noen burde gå til sak for å stoppe dette maktmisbruket.

Financial Times

Der den blir stående, vil Donald Trumps innføring av såkalte gjensidige tollsatser bli stående som én av de tydeligste eksemplene på økonomisk selvskading i amerikansk økonomisk historie. Både forbrukere, næringsliv, finansmarkeder og den globale økonomiske orden rammes.

Die Welt

Etter Donald Trumps økning av tollsatsene må den nye regjeringen i Berlin anstrenge seg enda mer for å gjøre landet konkurransedyktig igjen. Hvis det ikke lykkes, vil den store vinneren til slutt trolig være Kina.

Dagens Industri

Donald Trumps presentasjon av nye tollsatser onsdag kveld var en surrealistisk begivenhet. USA innfører høye tollsatser mot så godt som hele verden. Nå må Europa og Sverige svare – med økt konkurransekraft, altså bedre vilkår for bedriftene. Det må skje raskt.

