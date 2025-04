– Det verste som kan skje for Norge, er at dette utvikler seg til en global handelskrig og et kraftig fall i internasjonal handel, sier professor Ola H. Grytten ved Norges handelshøyskole til NTB.

Det meste er uklart i kaoset som har oppstått etter at USAs president Donald Trump kunngjorde økte tollsatser på praktisk talt alt som importeres til USA – og en såkalt gjensidighetstoll på varer fra land med en angivelig handelsbalanse i USAs disfavør.

I timene etter kunngjøringen var det vanskelig å fastslå hvilke direkte konsekvenser kunngjøringen får for norsk økonomi – med unntak av det åpenbare: økt importtoll rammer norske bedrifter som eksporterer varer til USA.

– Vi vet fortsatt ikke helt hva som har kommet, og vi vet ikke hva det endelige resultatet blir. Det kan være vi har fått en midlertidig toll nå, og det kan være at dette er den endelige tollen. Det kommer nok til å bli intense forhandlinger, sier Grytten.

Pris og renter

Han trekker fra flere momenter som på lengre sikt kan få negative konsekvenser for folk flest og lommeboka deres:

* Økte priser globalt vil bli importert til Norge og legge press på prisveksten her i landet.

* Økt prisvekst tilsier isolert sett at Norges Bank vil sette opp styringsrenta og dermed føre til høyere boliglånsrente.

* Eksportbedriftene kommer under hardere press, noe som vil bety økt risiko for arbeidsplassene.

* Høy prisvekst og høy rente vil kunne føre til høyere lønnsvekst. Men hvis eksportindustrien sliter, kan det resultere i moderasjon i frontfaget. Det kan bety lavere lønnsvekst for hele det organiserte arbeidslivet.

– Det er 600.000 mennesker som jobber i eksportrettet industri, og de er selvsagt bekymret for hva som skjer. Den usikkerheten som bedriftene og markedene nå prøver å håndtere, den har også arbeidstakere rundt hva som skjer med arbeidsplassene, sier avdelingsdirektør Kenneth Sandmo i LO til NTB.

Eksportbedrifter utsatt

Sandmo deltok torsdag på et krisemøte i Næringsdepartementet der nettopp de nye tollsatsene og konsekvensene av dem var tema. Uttalelsen hans må ikke settes i sammenheng med eventuelle framtidige lønnskrav.

Norges viktigste eksportartikler er olje, gass og sjømat, men også aluminium, kjemiske produkter, maskiner og teknologi, for å nevne noe.