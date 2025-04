– 5 millioner dollar. For 5 millioner dollar kan det bli ditt, sier Donald Trump, mens han holder opp et gullfarget kort med bilde av seg selv på. Det tilsvarer drøyt 52 millioner kroner.

I et møte med pressen om bord på Air Force One presenterte Trump det første eksemplaret av gullkortet han lanserte

Tidligere har Trump sagt at han vil selge gullkort til rike utlendinger. Kortet skal gi innehaveren samme rettigheter som et grønt kort, som oppholds- og arbeidstillatelse i USA.

Ved lanseringen sa Trump at det er muligheter for at også russiske oligarker kan få mulighet til å kjøpe kortene.

«Ja, muligens. Jeg kjenner noen russiske oligarker som er veldig gode mennesker», sa Trump den gangen.

På spørsmål om hvem som ville være den første kjøperen av kortet svarte Trump «meg», uten at det er kjent hvorvidt USAs president faktisk skal ha behov for arbeids- eller oppholdstillatelse.

Da reporterne spurte om hvem som ville bli den andre kjøperen av gullkortet (eller Trump-kortet, som presidenten også kalte det) svarte han at han ikke visste hvem det ville bli.

Markedet var en syk pasient

Etter Trump onsdag kveld, norsk tid, lanserte sine såkalte gjengjeldelsestariffer mot resten av verden, raste aksjemarkedet i USA torsdag.

Blant annet falt S&P 500 med 4,8 prosent, mens Nasdaq falt 6 prosent. Tungvektere som Apple og Nvidia falt med henholdsvis 9,2 og 7,8 prosent.

På torsdag falt formuen til verdens 500 rikeste personer med 208 milliarder dollar – drøyt 2,2 billioner kroner, ifølge Bloomberg. Blant annet falt hver av de personlige formuene til Mark Zuckerberg, Jeff Bezos og Bernard Arnault med henholdsvis 17,9, 15,9 og 6 milliarder dollar.

Elon Musk tapte ytterligere 11 milliarder dollar, etter allerede å ha tapt 110 milliarder så langt i år.



Ombord på presidentflyet fikk han spørsmål om det store fallet i markedet.

– Det var forventet. Markedet er en pasient som er syk. Vi overtok en forferdelig dårlig økonomi, som dere vet, med mange problemer, sier Trump.

Han viser til at det i løpet av årene har forsvunnet mange industriarbeidsplasser og fabrikker fra USA.

– Siden NAFTA har det forsvunnet over 90.000 fabrikker. Det er nesten ikke til å tro, sier presidenten.

NAFTA (akronym fra North American Free Trade Agreement) var en frihandelsavtale mellom USA, Canada og Mexico, inngått i 1994. Trump har gitt den skylden for industriflukten fra USA, og i 2020 erstattet han NAFTA med USA-Mexico-Canada-avtalen, som også omhandlet frihandel mellom de tre landene.

– Økonomien var en syk pasient som har gjennomgått en operasjon på Frigjøringsdagen, sier Trump, som påstår at USA kommer til å bli fremgangsrikt.

Da Trump ble spurt hva han mente med at den såkalte pasienten hadde gjennomgått en operasjon og nå var frisk, svarte han:

– Operasjonen er over, og vi lar den nå tilpasse seg, avslutter han.