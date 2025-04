– Det er helt opp til grønlenderne å bestemme. Vi annekterer ingen ting, sier Rubio til amerikansk presse på Natos utenriksministermøte i Brussel fredag.

– Vi vil respektere viljen til det grønlandske folket, sier han, men framholder at USA mener den grønlandske folkeviljen er å fri seg fra det danske riksfellesskapet.

– Men det vi ikke vil tillate, er at Kina rykker inn, understreker Rubio som svar på spørsmål om at president Donald Trump ikke har villet utelukke militærmakt for å overta øya.

Trumps Grønlands-uttalelser har vakt stor uro i Danmark. Fredag avsluttet statsminister Mette Frederiksen et tre dager langt besøk på øya.