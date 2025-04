Petter Stordalen om Sveits-flyktninger: – Jeg bor på Bygdøy

– Kjære kamerater, sa Stordalen da han dukket opp på scenen under et valgkampshow på landsmøtet lørdag formiddag.

– Budskapet jeg skal snakke om i dag, er viktig. Det hører ikke til venstresiden, det hører ikke til høyresiden. Det handler om et verdistandpunkt: et land uten mangfold og inkludering er et fattigere land. Dessverre er det ikke alle som ser det slik, sa han.

Stordalen fortsatte med å lange ut mot USAs president Donald Trump.

– Jeg har lite til felles med Trump, slo han fast.

Videre tok han opp inkludering i næringslivet, og sa blant annet at folk som trives på jobben blir mindre syke, til applaus fra salen.

– Det som skaper bærekraftig business er når selskapet reflekterer samfunnet. Mangfold skaper god kultur. Men ikke bare det. Du kan faktisk se det på topplinjen og bunnlinjen, sier Stordalen.

– Et næringsvennlig land

NTB snakket med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i forkant av showet og konfronterte ham med ryktet om at det blant annet ville komme en milliardær.

– Vi får bare vente og se, sa Støre.

– Hva synes du om de tegner et bilde av Arbeiderpartiet som et næringsfiendtlig parti?

– Den påstanden står jo ikke i virkelighetens test. Det er jo høyresidens mantra nesten uansett. Men jeg sier at testen på det, det ser du ute i økonomien: Et samfunn med lav arbeidsledighet, høy verdiskaping, høye overskudd, eksportrekorder og stort antall nyetableringer kvartal for kvartal. Det er et land som er næringsvennlig, sa Støre.

Show

Programleder Solveig Kloppen er konferansier på valgkampshowet og fikk stående applaus fra Ap-delegatene i salen da hun entret scenen.

– Dere er mitt lag, sa Kloppen før hun deretter spilte på Aps nye slagord «Trygghet for framtida»:

– Jeg skal styre dere trygt gjennom de neste timene, og så kan dere holde meg trygg de neste fire årene, sa hun til full jubel i salen.

(©NTB)

– Jeg synes jeg fikk en veldig hyggelig mottakelse, og jeg håper de forsto viktigheten av budskapet og ikke minst potensialet det innebærer for AS Norge dersom vi løser noen av de utfordringene vi har, sier Stordalen til NTB etter å ha talt på Arbeiderpartiets landsmøte.

Der snakket han blant annet om hvordan inkludering og mangfold i arbeidslivet er en nøkkel til et velsmurt norsk næringsliv.

– Jeg opplever på det personlige planet at det kanskje aldri har vært viktigere å stå opp for de tingene som jeg mener vi må stå opp for i Norge. Det var derfor jeg viste til Donald Trump fra scenen, det er helt åpenbart at jeg mener det motsatte av ham, sier Stordalen.

– Hva synes du om rikinger som flytter til Sveits?

– Det får du nesten snakke med de som flytter til Sveits, om – jeg bor på Bygdøy.

– Blir du boende i Norge dersom Ap vinner valget til høsten?

– Jeg har alltid sagt – og vært veldig klar på – sitatet: Jeg vil leve og dø i Norden, sier Stordalen.

(©NTB)