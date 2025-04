Buffett avviser ryktene: – Falske rapporter

Berkshire Hathaway uttalte fredag at alle rapporter som sirkulerer på sosiale medier, inkludert X, TikTok og Facebook, «om påståtte uttalelser» fra Warren Buffett, er falske, melder Bloomberg.

Konglomeratet beskrev imidlertid ikke innholdet det ble referert til, men uttalte seg etter at Donald Trumps konto på Truth Social tidligere på fredagen delte påstander om at Buffett hadde sagt at presidenten gjør «de beste økonomiske grepene» som er sett på over 50 år.

«Alle slike rapporter er falske,» skrev Berkshire.

Det var en Instagram-konto som publiserte de opprinnelige påstandene 13. mars, men videoen begynte først å få bredere oppmerksomhet denne uken etter at Trump kunngjorde en rekke tollsatser som var høyere enn forventet.

Ikke første gang

Verdensmarkedene havnet i fritt fall torsdag etter Trumps kunngjøring, med rundt 2.000 milliarder dollar som ble visket ut av S&P 500 på én dag. Nedturen forsterket seg fredag da sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte at den økonomiske skaden fra en handelskrig vil bli større enn tidligere antatt, med mulige konsekvenser som høyere priser og lavere vekst.

Rykter på sosiale medier retter seg jevnlig mot Buffett, med falske påstander om at han støtter visse investeringsprodukter eller politiske kandidater. I fjor uttalte han at han ikke vil støtte noen politisk kandidat etter at «en rekke svindelaktige påstander» dukket opp om hans holdninger.