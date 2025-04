Jaguar Land Rover stanser forsendelsene til USA

Pausen varer i første omgang i en måned mens kostnadene av tollsatsen på 25 prosent vurderes, opplyser selskapet lørdag.

Jaguar Land Rover, som eies av indiske Tata Motors, bekrefter den midlertidige eksportstansen til USA etter at avisa Times først melde om planene.

Den britiske bilindustrien står direkte for rundt 200.000 arbeidsplasser og er svært utsatt for den nye amerikanske tollen. USA er verdens nest største importør av britiskproduserte biler, etter EU, med en andel på nesten 20 prosent, viser tall fra bransjeforeningen SMMT.

Jaguar Land Rover opplyser selv at USA er et viktig marked for selskapets luksusmerker. 400.000 Range Rover Sports, Defenders og andre modeller selges årlig i USA, og eksporten til det amerikanske markedet utgjør nesten en firedel av selskapets omsetning.

USAs toll på 25 prosent på alle importerte biler trådte i kraft 3. april. Dagen etter at Trump kunngjorde ekstra tollsatser på varer fra nesten alle verdens land.

