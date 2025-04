Når det gjelder spørsmålet om lavskatteland, legger flertallet i Høyesterett til grunn at man ikke skal foreta en for streng ordlydsfortolkning, og at også andre momenter vil ha betydning ved forståelsen av begrepet lavskatteland.

Strategisk skattetilpasning

Det avgjørende var ikke hvilken skatteordning datterselskapet i Sveits faktisk ble skattlagt etter, men hvilke skatteregimer det kunne ha benyttet. Datterselskapet valgte å betale ordinær selskapsbeskatning i Sveits, selv om det var kvalifisert for det gunstigere «mixed company»-regimet. Høyesteretts flertall (tre dommere) vil ikke tillate at skattytere selv velger høy skatt i utlandet for å få fritak i Norge. Dette ville åpnet for strategisk skattetilpasning og uthule fritaksmetodens formål, ved at selskapet noen år gikk for vanlig beskatning og andre år for den lavere beskatningsmuligheten. Det er litt som å stå foran en buffet med skatteregler og velge det som passer deg best.

Det var imidlertid uenighet i Høyesterett om dette spørsmålet, og mindretallet på to dommere mente at legalitetsprinsippet – som sier at ingen kan pålegges skatt uten hjemmel i lov – ikke gir adgang til å beskatte utbytte. Disse dommerne mente at det er viktig at regelverket er forutsigbart, og at man legger avgjørende vekt på lovens ordlyd.

Det andre spørsmålet var om beskatningen av utbytte fra Sveits var i strid med EFTA-konvensjonen. Her var det ingen uenighet i Høyesterett.

Høyesterett slo fast at det ikke er i strid med EFTA-konvensjonen å skattlegge utbytte fra et sveitsisk datterselskap, selv om dette ikke ville blitt skattlagt dersom selskapet var hjemmehørende i et EØS-land ettersom datterselskapet var reelt etablert i hjemlandet.

Hva med exit-skatten?

Retten la til grunn at det er et viktig skille mellom EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen. Der EØS gir rett til fri etablering og fri kapitalflyt, gir EFTA bare et vern mot direkte diskriminering. Det finnes altså ingen rett til likebehandling eller beskyttelse mot nasjonale skatteregler som indirekte rammer utenlandske eiere. Fordi Sveits er utenfor EØS, har investeringer i Sveits ikke krav på samme skatterettslige behandling som investeringer innenfor EØS. EFTA-konvensjonen hadde ingen betydning for tolkningen av fritaksmetoden i skatteloven.

Et aktuelt spørsmål er om denne dommen kan ha betydning for exit-skatten som ilegges nordmenn som flytter til Sveits. Dommen tydeliggjør at det er et faktisk skille mellom EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen, og at EFTA-konvensjonen ikke gir det samme vernet mot diskriminering knyttet til de fire friheter slik det følger av EØS-avtalen. Jeg er derfor redd for at skattemyndighetene har fått et sterkere kort i sitt syn om at de skjerpende norske exit-skattereglene står seg ovenfor de som emigrerer fra Norge til Sveits.

Advokat Sigbjørn Sørensen

Magnus Legal