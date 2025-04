Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Fredagens børsfall ble utløst av Kinas beslutning om å svare med en egen toll på 34 prosent på amerikansk eksport. Det var Trump som startet denne handelskrigen, og han har ansvar for alt som skjer videre – med priser, jobber og økonomisk vekst.

Det er en blandet velsignelse for sentralbanksjef Jerome Powell, som vet at han nå har en unnskyldning for en svekket økonomi eller en oppgang i inflasjonen. På den annen side må han navigere politikken gjennom tollstrykene.

Powell antyder at sentralbanken kanskje ikke vil komme Trump til unnsetning dersom tollen fører til stagflasjon i økonomien. Han sier at Fed vil fortsette med en forsiktig tilnærming til rentehevinger, noe som gir mening gitt risikoen for både økende priser og svekket vekst.

Trump ønsker alltid lavere renter uansett hvordan økonomien ser ut. Men leser man innleggene hans, er han mer bekymret enn han innrømmer for tollens innvirkning på veksten. Donald Trump later som han ikke bryr seg om markedene lenger, men du kan banne på at han følger med. Det to dager lange fallet på 10,5 prosent i S&P 500 siden kunngjøringen hans onsdag ettermiddag er ikke akkurat en tillitserklæring til Trumps tollpolitikk eller dømmekraft.

Han kan prøve å skylde på sentralbanken, men tollblemmen er hans alene.

Financial Times

Donald Trump har forandret Det republikanske partiet og hele USAs image. På få dager har han ødelagt tillitsfulle internasjonale forhold som har tatt tiår å bygge opp. Å gjenopprette denne tilliten vil være en gigantisk oppgave, om det i det hele tatt er mulig.

Die Welt

Europa burde møte Donald Trumps krav på Grønland med langt sterkere motstand. Det er på høy tid å holde et ekstraordinært EU-toppmøte – hvorfor ikke i Grønlands hovedstad, Nuuk? Et angrep på ett medlem av EU bør betraktes som et angrep på alle.

The Economist

Bortimot alt Donald Trump forrige uke uttalte om historie, økonomi og de tekniske sidene ved handel, er fullstendig virkelighetsfjernt. Hans tolkning av historien er snudd på hodet, og det er komplett dumskap å streve etter handelsbalanse med samtlige av verdens land.

