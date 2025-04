WSJ: – Trumps tolløkning er en bløff

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump er ikke konsekvent når det gjelder motivet for de nye, massive tolløkningene. Det kan gi et handlingsrom for handelspartnere til å teste ham. Trumps bløff kan avsløres ved å tilby null toll på alle bilaterale varer og tjenester.

Sannheten er at Trump elsker tollsatser for deres egen del, og han ser virkelig ut til å tro at USA vil blomstre hvis det lager eller dyrker alt det forbruker innenfor sine egne 50 delstater.

Trump har sagt at tollpolitikken aldri vil endres. Men «aldri» betyr ikke nødvendigvis aldri i Trumps foranderlige sinn.

Trump kan late som om han er åpen for forhandling, men det er verdt å teste. Hvis markedene fortsetter i uro, eller hvis en resesjon truer og oppslutningen hans stuper, kan presidenten føle behov for en retrett som redder ansikt. Da kan han plutselig spinne tollsatsene sine som en genial forhandlingsstrategi – akkurat slik hans støttespillere hevder.

Land kan teste hans inkonsekvente handelsretorikk ved å tilby null toll på alle bilaterale varer og tjenester.

Med tanke på hvor kompatibel den britiske økonomien er med USAs, og Trumps anglofile tendenser, kan Storbritannia være en god kandidat for en handelsavtale.

Financial Times

Under Donald Trump rammes amerikanske forskningsmiljøer av omfattende budsjettkutt og oppsigelser i føderale etater. Nå har Europa en mulighet til å gjøre USAs selvpåførte tap til egen gevinst.

Die Welt

Donald Trumps tollsatser er toksiske, både for hans eget land og for verden. Det han overser, er at han kan styrke akkurat det landet han ønsker å svekke. Beijing vil benytte anledningen og fremstille seg selv som en pålitelig handelspartner. Kina vil forsøke å tette de hullene som Washington skaper – økonomisk, diplomatisk og strategisk.

Dagens Industri

Ericsson veier sine ord i årsrapportene på gullvekt. Alle svenske selskaper med betydelig virksomhet i USA er trolig opptatt av å ikke provosere Trump-administrasjonen unødvendig. Men hvor langt er selskapene villige til å gå for å kunne bli i USA?

