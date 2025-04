– EU har behandlet oss veldig dårlig, sa den amerikanske presidenten under et pressetreff i Det hvite hus i forbindelse med besøket til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Presidenten sa at det vil være et viktig fokus å selge energi til EU for å utjevne handelsunderskuddet med unionen.

– De kommer til å bli nødt til å kjøpe energi fra oss, fordi de trenger det, sa presidenten.

