Kronen svekket seg kraftig mandag

Den norske kronen svekket seg mandag mot alle de store valutaene, og ble dermed en av dagens største valutatapere, skriver Dagens Næringsliv.

Mandag kveld kostet euroen rundt 12 kroner, det dyreste siden september i fjor, og opp 23 øre siden søndag.

Dollaren var over 11 kroner mandag ettermiddag, og krona falt alt den hadde styrket seg i løpet av forrige måned. En dollar har de to siste dagene blitt 68 øre dyrere.

Den svenske krona var også blitt dyrere enn på lenge mandag. På det dyreste i ettermiddag kostet 100 svenske kroner 109,5 norske kroner, det dyreste siden koronapandemien.

Kronebevegelsene knyttes ofte til blant annet oljeprisen. Mandag svingte prisen på nordsjøolje mye, men stabiliserte seg på snaut 65 dollar per fat. På det laveste var prisen under 63 dollar per fat. De siste syv dagene har prisen på nordsjøolje falt med mer enn 13 prosent.

