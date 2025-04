WSJ: – USA trenger skattekutt nå

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump vil ikke gi opp sine ødeleggende tolltiltak. Det bør få republikanerne i Kongressen til å vedta en vekstfremmende skattepakke. Landet trenger skattekutt, og det kvikt.

Allerede denne uken kommer spørsmålet opp på Capitol Hill. Ironisk nok kan skattepakken, til tross for frykten for økende budsjettunderskudd, ende opp som den mest betydningsfulle utgiftskontrollen på flere tiår. Det forutsetter imidlertid at republikanerne har ryggrad nok til å kutte i Medicaid og grønne subsidier.

Kongressen kunne for eksempel ha spart 880 milliarder dollar i Medicaid ved ganske enkelt å bremse veksten. Det er ikke et kutt.

Det finnes også et moralsk argument som republikanerne kan vinne – hvis de prøver. Den føderale staten dekker 90 prosent av kostnadene for helseforsikring til arbeidsføre menn over fattigdomsgrensen, takket være Affordable Care Act.

Den føderale andelen er mye lavere for tradisjonelle grupper, som funksjonshemmede. Vil amerikanerne virkelig ha et helsesystem som prioriterer friske menn foran lavinntektsgravide kvinner?

Trumps 700 milliarder dollar i årlige tollavgifter er den største skatteøkningen på flere tiår. Republikanerne må vurdere et stort og tilbudsdrevet skattekutt for å reparere skaden.

Les også Samstemte norske økonomer: – Vi er ikke på vei inn i en finanskrise Selv om børsene stuper i en takt vi ikke har sett siden koronaen og krakket i 2008, er ikke verden på vei inn i en ny finanskrise, ifølge norske økonomer.

Financial Times

De som har Donald Trumps øre, må oppfordre ham til å endre kurs når det gjelder toll. Hvis så ikke skjer, er det en urovekkende mulighet for at noe vil kollapse i finansmarkedene før Det hvite hus bestemmer seg for å handle. Både amerikanerne og resten av verden vil betale prisen for Trumps idioti.

Die Welt

Egentlig ønsket De grønne å analysere regjeringsarbeidet, valgkampen og valgresultatet kritisk. I realiteten ble landsmøtet brukt til å gi kristendemokraten Friedrich Merz skylden for alt. Og nettopp dette partiet beskriver seg selv som et sentrumsparti.

Dagens Industri

Kaoset Donald Trump har utløst, er en vekker og et signal om at det er på tide å få fart på Europa. Sånn sett har EU fått uventet hjelp av presidentens hodeløse tollpolitikk, som reduserer attraktiviteten til amerikanske børser samtidig som kapital strømmer til Europa.

Les også WSJ: – Trump har ansvaret for økonomien nå Donald Trump startet denne handelskrigen, skriver The Wall Street Journal.