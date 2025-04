Barth Eide: – Mange føler på en dyp uro

Grunnpilarene i sikkerhets- og utenrikspolitikken består, men de blir utfordret, sa Eide da han holdt regjeringens utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget tirsdag.

Helt siden oppbyggingen etter andre verdenskrig har Norge lent seg på to grunnpilarer i internasjonal orden, innledet Eide: FN og folkeretten, som danner fundament for en regelstyrt verdensorden, og et forsvarssamarbeid innen Nato, med USA som vår viktigste sikkerhetsgarantist.

Nå blir begge bærebjelkene utfordret, konstaterte han.

– I dag føler mange på en dyp uro. Mange spør seg om freden igjen kan være truet. Det er forståelig, fordi står i en daglig storm av enkelthendelser, sa Eide.

– Men også fordi det stilles spørsmål ved de grunnleggende sikkerhetspolitiske fortøyningene. Vil de holde om det skulle blåse opp? fortsatte han.