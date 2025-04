Hansa Borg legger ned – rundt 45 ansatte rammes

Saken oppdateres.



– Dette er først og fremst en tøff dag for de ansatte som berøres. Det er en tøff beskjed å få, sier kommunikasjonssjef Stina Kildedal-Johannessen i Hansa Borg & Solera Norge til Sarpsborg Arbeiderblad.

Rundt 45 ansatte blir berørt av nedleggelsen. Produksjonen skal flyttes til Bergen i 2026.

Både Borg-ølet og Fredrikstad-pilsen består imidlertid som før.

Bakgrunnen for nedleggelsen er blant annet høye kostnader, samt at bryggeriet i Sarpsborg trenger store investeringer for å driftes videre.

– Vi kommer til å ha ansatte i Østfold, selv om produksjonen flyttes til Bergen. Det er viktig for oss å fortsette vårt gode samarbeid og samtidig ta vare på vår historie i området, sier daglig leder Jakob Simmelsgaard.

Hva som skjer med området der bryggeriet har hatt tilhold siden 1855, er fortsatt uvisst.

