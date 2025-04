Fungerende sjef Jeremy Lewin i USAs bistandsdirektorat USAID ba i en intern epost de ansatte om å reversere kuttene, skriver nyhetsbyrået, som har sett eposten.

Fem kilder med kjennskap til saken opplyser at det dreier seg om tildelinger til Verdens matvareprogram (WFP) for arbeid i Libanon, Syria, Somalia, Jordan, Irak og Ecuador.

GJENOPPLIVES: Trump-administrasjonen skal ha gjenopplivet flere bistandsprogrammer. Her matrasjoner fra Verdens matvareprogram (WFP) ved grensen mellom Tyrkia og Syria. Foto: NTB

Reuters skrev mandag at Trump-administrasjonen hadde avsluttet livreddende nødhjelp i en rekke land, blant dem Afghanistan, Jemen, Somalia og Syria, for mer enn 1,3 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 14 milliarder kroner.

– Beklager for alt fram og tilbake om tildelingene. Det er mange interessenter, og vi må bli bedre på å skape balanse mellom disse konkurrerende interessene – det er min feil, og jeg tar ansvaret for det, skriver Lewin i den interne eposten.

U-svingen kom ifølge Reuters' kilder etter press både fra folk i Trump-administrasjonen og i Kongressen, og etter at WFP sa at det vil være en «dødsdom» for flere millioner mennesker om nødhjelpsprogrammene ble avsluttet.

Kuttene var de siste i en lang rekke i Trump-administrasjonens arbeid med å utradere USAID. Flere millioner dollar i utenlandsbistand er kuttet siden Trump tiltrådte som president for andre gang 20. januar.

