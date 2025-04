EU vil heller forhandle med USA enn å eskalere

Von der Leyen formidlet til American Chamber of Commerce to the European Union (AmChamEU), som representerer amerikanske handelsinteresser i Europa, at EU er åpen for handel og investeringer.

– Vi forhandler – vi eskalerer ikke – for å holde forsyningskjedene mellom EU og USA smidige og sterke, sa von der Leyen etter møtet.

EU-landene ga onsdag grønt lys til en gjengjeldelsestoll mot USA. President Donald Trump innførte nylig 25 prosent toll på stål og aluminium fra EU, og EU svarer med toll på amerikanske varer som soyabønner, appelsinjuice og motorsykler til en verdi av 22 milliarder euro, tilsvarende over 260 milliarder norske kroner.

Dersom forhandlingene ikke når fram, forbereder EU ytterligere gjengjeldelsestiltak. En ny gjengjeldelsestoll er ventet neste uke som svar på Trumps generelle toll på 20 prosent på europeiske varer.