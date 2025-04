Onsdag kveld varslet USAs president Donald Trump at han setter all gjengjeldelsestoll på pause i 90 dager – med unntak av for Kina.

Oljeprisen har falt kraftig de siste dagene som følge av uroen i verdensøkonomien, med 18 prosent nedgang på en uke. Rundt klokka 12.20 onsdag var det mulig å få et fat nordsjøolje for 59,74 dollar.

Rett før klokken 20 onsdag kveld, etter Trumps kunngjøring, spratt prisen opp med over 4 prosent, til over 64 dollar fatet.

(NTB)