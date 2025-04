WSJ: – Motet sviktet for Donald Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump sier handelskriger er lette å vinne. Investorene mener noe annet, og på onsdag innså kanskje Trump at de har rett. Motet sviktet nok også. Kapitalflukt fra amerikanske aktiva og uro i obligasjonsmarkedet viser omfanget av tolltabben. Det presidenten trenger, er mer enn en pause i politikken. Han trenger en helomvending.

Pausen gir et midlertidig pusterom, men den betyr langt fra slutten på tollkaoset. Trump eskalerer dessuten handelskrigen med Kina, verdens nest største økonomi. Kinesisk merkantilisme gir absolutt handelsutfordringer, men det er ikke mulig å bryte båndene uten å påføre betydelig økonomisk skade.

Tollpausen kunne gitt administrasjonen tid til å forhandle frem handelsavtaler med flere av de berørte landene. Likevel fortsetter han med en grunnsats på 10 prosent toll mot de fleste land.

Hvem vet egentlig hva Trump har til hensikt – og det er ikke sikkert han vet det selv. Han er fortsatt besatt av å fjerne USAs handelsunderskudd med nær sagt hvert enkelt land, noe som er meningsløst gitt de ulike økonomienes natur. Den 90 dager lange pausen betyr at tollen kan komme tilbake for fullt dersom han ikke liker innrømmelsene andre land kommer med.

For næringslivet betyr dette fortsatt usikkerhet, og dermed fortsatt utsettelser i investeringer – noe som er kritisk for vekst. Man skjønner hvorfor investorene begynner å miste tilliten til den amerikanske økonomien.

Financial Times

Office for Budget Responsibility, Storbritannias finanspolitiske vakthund, ble etablert i 2010 for å gi uavhengige prognoser som vurderer hvorvidt den britiske regjeringen oppfyller sine egne finanspolitiske regler. Tilsynet gjør det bra, men undergraves av et begrenset handlingsrom og manglende støtte.

Die Welt

Etableringen av tysk koalisjonsregjering mellom kristen- og sosialdemokrater er i seg selv en god nyhet. I tillegg bærer regjeringserklæringen kristendemokratenes håndskrift på to sentrale punkter: Flyktningepolitikken og skattepolitikken.

Dagens Industri

America First er en forestilling om å trekke seg tilbake fra verden og søke beskyttelse bak sine hav i en amerikansk isolasjonisme – uten innvandring, uten europeiske biler og uten kinesisk høyteknologisk konkurranse. Det er en amerikansk verden som blir fattigere, men den virker likevel å være attraktiv.

