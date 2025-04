Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss la torsdag ettermiddag fram Stortingsmelding nr. 24 «Fremtidens havbruk – bærekraftig vekst og mat til verden» under konferansen One Ocean Week i Bergen.

Sivertsen Næss sier i en pressemelding at norsk havbruksnæring har hatt en voldsom utvikling og vekst.

– Med veksten har det også kommet utfordringer, særlig knyttet til miljø og fiskevelferd. Disse utfordringene må løses raskt.

Bærekraftig drift

Hun slår fast at dagens reguleringer ikke gir gode nok insentiver for bærekraftig drift.

– Regjeringen foreslår derfor et nytt forvaltningssystem som skal gjøre det mer lønnsomt å drive med lav miljøpåvirkning og god dyrevelferd, sier Sivertsen Næss.

Regjeringen legger opp til å regulere lusepåvirkningen gjennom omsettelige kvoter for luseutslipp.

Hva naturen tåler

Kvotene skal fastsettes på bakgrunn av hva naturen faktisk tåler i et gitt område. Alle som driver med produksjon av laksefisk skal omfattes av kvotesystemet.

– Vi vil at utslipp av lakselus skal ha en direkte kostnad for oppdretterne. På den måten skal det bli mer lønnsomt å drive med lav miljøpåvirkning. Dette vil gi en mer treffsikker regulering av næringen, sier Sivertsen Næss.

Behandling mot lakselus er en av hovedgrunnene til dårlig velferd og høy dødelighet hos oppdrettsfisk. For å forhindre at arbeidet med å redusere utslippene av lakselus går på bekostning av fiskevelferden, foreslår regjeringen å innføre en avgift på tapt fisk.

Vil ha lukkede merder

Tiltakene som regjeringen foreslår er ikke nok, mener Natur og Ungdom, som hadde sine bannere med krav om lukkede merder synlige for alle som gikk inn til presentasjonen av stortingsmeldingen.

– Kravet vårt er at det legges opp til en rask omstilling fra åpne til lukkede merder. Dette kan vi ikke se at blir oppfylt med de ordningene regjeringen nå presenterer. Meldinga presenterer andre miljørestriksjoner – blant annet lusekvote, men vi er redd det vil gå for sakte, og at det blir for lett for bedriftene å «kjøpe seg fri» med en slik ordning, sier Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom, i en epost til NTB.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener at regjeringen ikke går langt nok.

– Oppdrettsnæringa har altfor store miljøkonsekvenser i dag, og truer livet i fjordene våre og villaksen. Det trengs både akutte og langsiktige tiltak for å få et havbruk for framtida. Svaret er at oppdrett må flyttes over inn lukkede anlegg så fort som mulig. Det vil kutte utslipp, styrke dyrevelferd og gi villaksen vår en sjanse, skriver Kaski i en epost.