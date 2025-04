(Saken oppdateres)



Fem svarte og latinamerikanske gutter mellom 14 og 16 år ble dømt for voldtekten av en hvit jogger i New Yorks Central Park i 1989. Dommene ble opphevet i 2002.

I en kjennelse torsdag sa den føderale dommeren Wendy Beetlestone i Philadelphia at mennene hadde lagt frem tilstrekkelig bevis til å forfølge søksmålet som anklager Trump for å ha ærekrenket dem i uttalelser han kom med under presidentvalgkampen i 2024.