EU vurderer minstesatser på kinesiske biler

Det opplyste en talsperson for EU-kommisjonen torsdag. Den tyske avisen Handelsblatt rapporterte tidligere torsdag at forhandlinger har startet.

EUs handelskommissær Maros Sefcovic har snakket med Kinas handelsminister Wang Wentao i løpet av de siste 24 timene, og begge parter ble enige om å vurdere en ordning med minimumspriser, ifølge EU-talspersonen.

Sefcovic har tidligere sagt at eventuelle minimumspriser må være like effektive og like enkle å håndheve som EUs tollsatser.

EU økte i oktober i fjor tollsatsene på kinesiskproduserte elbiler til opptil 45,3 prosent.

EU-kommisjonen har uttalt at den er villig til å fortsette forhandlingene med Kina om et alternativ til toll, som inkluderte satser på 17 prosent for kjøretøy produsert av BYD, 18,8 prosent for Geely og 35,3 prosent for SAIC – i tillegg til EUs standard importtoll på 10 prosent.

Som svar på tiltakene innførte Beijing i fjor straffetoll på fransk konjakk, noe som har påvirket salget i verdens nest største økonomi og et viktig marked for internasjonale brennevinsprodusenter som Hennessy, Rémy Cointreau og Pernod Ricard.

