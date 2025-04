Helikopteret styrtet i nærheten av pier 40 rundt klokka 15.15, lokal tid, opplyser brannvesenet i byen.

Ordføreren i New York, Eric Adams, opplyser at alle seks ombord – én pilot og en spansk familie med to voksne og tre barn, døde i ulykken.

Ifølge The New York Times var det i tillegg til piloten den spanske Siemens-toppen Augustin Escobar og familien hans som mistet livet da helikopteret krasjet.

Vitnet Bruce Wall sier at han så at rotoren falt av før helikopteret styrtet i sjøen. Bilder fra stedet viser at helikopteret ligger opp ned med understellet stikkende opp av vannet.

Helikopteret var av typen Bell 206-L4, og ble første gang registrert i 2005. Det var på dagens tredje tur med turister rundt Manhattan. da ulykken skjedde.

Ulykken er den siste i en rekke luftfartsulykker i USA siden nyttår, noe som har ført til at mange er bekymret for flysikkerheten i landet.

Luftrommet rundt New York er til enhver tid fullt av fly og helikoptre, med tre store flyplasser i nærheten og både forretningsfly og turisthelikoptre i lufta. Også politiet og mediene bruker hyppig helikoptre.

I 2009 landet et US Airways-fly med 155 personer ombord i elven etter å ha fått fugler i motoren. Alle overlevde, og hendelsen ble kalt «Mirakelet på Hudson».

Til sammen 38 mennesker har mistet livet i en rekke helikopterulykker i New Yorks iden 1977, blant dem en kollisjon i 2009 mellom et fly og et helikopter med turister som kostet ni mennesker liver, og en styrt i East River i 2018 der fem mennesker omkom.