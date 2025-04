WSJ: – Donald Trumps intellektuelle problemer

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hvis Donald Trump vil ha endring i Beijing, trenger han allierte, og da kan han ikke pålegge dem toll. Trumps intellektuelle problem – eller i det minste ett av dem – er at han er fiksert på USAs handelsunderskudd, både med venner og fiender. Underskuddet er økonomisk sett et ikke-problem.

Det er uklart hva Trump og finansminister Scott Bessent egentlig vil oppnå med Kina – og hva strategien deres er for å komme dit.

Hvis Trump virkelig mener alvor, ville den beste strategien vært å samle allierte for å bekjempe kinesisk merkantilisme. Men det har han ingen interesse av. Han kastet bort sin beste mulighet i første presidentperiode da han trakk USA ut av Trans-Pacific Partnership – en avtale som nettopp utelot Kina. Kina inngikk i stedet sine egne avtaler med land USA forlot i kulden.

Denne perioden straffer Trump aktivt de allierte han trenger for en konsistent Kina-strategi. Han har innført toll på Canada og Mexico og hånet kanadisk nasjonal stolthet.

Dersom Trump vil utfordre Kinas autoritære regime og misbruk av de globale frihandelsreglene, vil ikke en vilkårlig tollpolitikk løse det. Så langt skader han sin egen sak og sitt eget land mer enn han skader det kinesiske kommunistpartiet.

Men alt går etter planen, sier Det hvite hus, og man må nesten trekke på smilebåndet av denne vinklingen som prøver å selge president Trumps delvise retrett denne uken som en seier. I virkeligheten improviserer Trump bare underveis.

Financial Times

En grunnregel i investeringer er at når krisen treffer, fungerer amerikanske statsobligasjoner som en trygg havn. Etter Trumps tollutspill sviktet denne funksjonen. Trumps voldsomme forsøk på å endre verdenshandelen rystet alle de pilarene som forventes av en reservevaluta: Stabilitet, pålitelighet, solid politikk og rettssikkerhet.

Die Welt

Et økende antall tyskere holder ikke Russland, men NATO ansvarlig for Ukraina-krigen. Man beundrer Russland for at det der, i motsetning til i Vesten, ikke bare snakkes, men at det hersker en såkalt orden.

Dagens Industri

Det er høyst sannsynlig at andre land vil bli brukt som brikker i et storpolitisk maktspill om verdenshandelen. Ikke bli overrasket dersom USA begynner å presse handelspartnere, inkludert EU, til å kutte båndene til Beijing. For Sverige ville det vært svært alvorlig.

