Macron: – Tollpausen er skjør

Frankrike og EU jobber samlet for å få til en balansert avtale med USA og få fjernet de amerikanske tollsatsene. Den midlertidige utsettelsen av amerikansk toll på 90 dager sender et signal og åpner døren for samtaler, mener Macron.

– Men denne pausen er skjør, skriver han på meldingstjenesten X.

– Skjør, fordi toll på 25 prosent på stål, aluminium og biler og 10 prosentsatsen på alle andre produkter fortsatt står ved lag. Det representerer 52 milliarder euro for EU. Skjør, fordi denne 90 dagers pausen betyr 90 dager med usikkerhet for alle våre bedrifter, sier han.

Han oppfordrer europeere til å mobilisere for å beskytte seg selv.