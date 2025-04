Siste mulighet for angrende syndere

Ifølge forslaget skal det begrensede unntaket fra tilleggsskatt ha virkning for egenendringer som foretas etter ikrafttredelsen – som tidligst vil være når nye regler vedtas. Det betyr blant annet at retting fortsatt kan gjennomføres sanksjonsfritt ti år tilbake i tid. Det innebærer også at det kanskje bare er en drøy måned igjen for dem som gjorde feil for mer enn tre år siden, og ikke minst for dem som har grunn til å frykte skjerpet tilleggsskatt, selv om feilen skjedde for mindre enn tre år siden.

Hva er «frivillig»?

Norske skattemyndigheter mottar i dag store mengder opplysninger fra andre land om formuer og inntekter som norske skattepliktige har i utlandet. Det er derfor økt risiko for å bli oppdaget dersom man har skjult formue og inntekt. Med økt sannsynlighet for at skattemyndighetene uansett får opplysningene, kan det i en del tilfeller reises spørsmål ved hvor frivillig rettingen egentlig er. Dersom man har mottatt brev fra skattekontoret hvor de ber om ytterligere opplysninger om et forhold, er det klart for sent. Departementet skriver i høringsnotatet at dersom den skattepliktige har grunn til å tro at det kan bli satt i verk kontrolltiltak, vil det ikke være frivillig retting når den skattepliktige forsøker å komme dette «i forkjøpet» ved å kontakte skattemyndighetene. I tillegg til bevisproblemer knyttet til når man fikk grunn til å tro at noe er på gang, er det all grunn til å benytte muligheten til å avdekke uklarheter nå – særlig hvis det ligger lenger tilbake enn tre år, eller det er risiko for skjerpet tilleggsskatt.

Skjerpet tilleggsskatt

Skjerpet tilleggsskatt – det vil si 20 eller 40 prosent i tillegg til ordinær tilleggsskatt på 20 prosent – ilegges dersom man forsettlig eller grovt uaktsomt gir skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller unnlater å gi pliktig opplysning når vedkommende forstår eller burde forstå at det kan føre til skattemessige fordeler. Hva som er grovt nok i det konkrete tilfellet er en gjenganger blant tvistetemaene med skatteetaten.

Skattemyndighetene må bevise skyld; det vil si ut over enhver rimelig tvil bevise at opplysningssvikten er forsettlig eller grovt uaktsom, og bevise med klar sannsynlighetsovervekt at opplysningssvikten har ført til eller kan føre til skattemessige fordeler. Beviskravet gjelder også størrelsen på den skattemessige fordelen.

Noen tilfeller er åpenbare, som «svart» betaling eller skjult formue i utlandet. Mindre opplagt er tilfellet med en person som har hatt en arbeidsperiode i Norge på noen år, og ikke vært klar over at formuen og aksjegevinsten i hjemlandet skulle vært oppgitt i Norge. Eller det utenlandske selskapet som har hatt aktivitet i Norge i en del år, og skulle registrert et NUF og levert regnskap og skattemelding til Norge. I alle tilfeller er tiden moden for å avklare om man er tjent med å rette eventuelle feil.

Advokat Cecilie Amdahl

Schjødt