Nye protester mot Tesla i Tyskland

Rundt 50 mennesker deltok i protesten, som skjedde i form av en tur i skogen rundt fabrikkanlegget i Grünheide nær grensa til Polen.

Aktivistene mener at fabrikken truer vannforsyningen i et av de tørreste områdene i Tyskland.

– Fabrikken er en fare for grunnvannet og for drikkevannet, sier en talskvinne for arrangøren, Caro Weber.

Aktivistene protesterer mot Teslas planer om å utvide fabrikken ytterligere. De er også bekymret for ytterligere avskoging i området, og i fjor opprettet en gruppe aktivister en teltleir ved anlegget i protest.

Siden før fabrikken åpnet i 2022, har det vært jevnlige protester mot den. I den siste tiden har protestene fokusert på Elon Musk som er svært upopulær blant mange tyskere på grunn av støtten han har uttrykt for det innvandringsfiendtlige partiet AfD.

I begynnelsen av april samlet hundrevis av mennesker seg til en demonstrasjon ved et salgslokale for Tesla i Berlin, og en rekke Teslaer er blitt satt i brann rundt om i byen.

Særlig på grunn av Musk møter Tesla problemer også ellers i Europa. Selv om Tesla-salget økte i mars i forhold til februar, var det fortsatt 42,5 prosent lavere enn i samme måned i fjor.