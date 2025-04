WSJ: – Maktovergrep fra Donald Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Når det gjelder toll, er det godt å være Apple-sjef Tim Cook. Toll blir solgt inn som et tiltak for å hjelpe amerikanske arbeidere, men har du sett: De viser seg å favorisere mektige mennesker med politiske forbindelser. Donald Trumps unntak for store tech-selskaper avslører hvor vilkårlige og politisk tvilsomme tolløkningene hans egentlig er.

Unntakene undergraver administrasjonens juridiske begrunnelse for at tollene er nødvendige for å møte en nasjonal krise. Import av glassvarer og paraplyer fra Kina er altså en krise, men ikke import av elektronikk? Hva venter handelskamrene og næringslivsorganisasjonene på før de går til søksmål for å stanse dette maktovergrepet fra Trump?

De virkelig store vinnerne er de gigantiske selskapene som sammenstiller disse produktene i utlandet og nå får en midlertidig lettelse – i hvert fall så lenge de har Trumps politiske godvilje.

Apple-sjefen er én av de store vinnerne, sammen med Michael Dell i Dell Technologies, Jensen Huang i Nvidia, samt toppene og aksjonærene i Hewlett-Packard og TSMC.

Dette er ikke kritikk av dem – jobben deres er tross alt å ivareta aksjonærenes interesser, og det innebærer å sikre tollunntak når det er mulig. Noen av selskapene har kanskje ikke engang bedt om unntak, men den uoversiktlige prosessen for å få et slikt unntak er en drøm for lobbyistene i Washington.

Financial Times

Kina kan dra nytte av den globale handelsuroen, men Beijing må også gå varsomt frem. Akkurat nå er mange nasjoner på vakt mot billige kinesiske produkter som tidligere var ment for det amerikanske markedet, og som nå kan oversvømme deres egne markeder.

Die Welt

Drevet av likes, oppmerksomhet og digital applaus demoniserer den amerikanske rapperen Macklemore Israel. Likevel har den nordtyske Deichbrand-festivalen booket ham som hovedartist. Antisemittisme har for lengst funnet veien inn i popkulturen.

The Economist

USAs finansminister Scott Bessent har snakket om å inngå handelsavtaler med allierte og om å nærme seg Kina som en gruppe. Men nå som USA trakasserer sine allierte og bryter avtaler, vil landet oppdage at viljen til samarbeid er kraftig redusert.

