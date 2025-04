USA og Iran i samtaler: Klare uenigheter

– Iran-situasjonen går ganske bra, tror jeg, sa han til journalister om bord i Air Force One.

Avstandene fortsatt store

Til tross for positiv tone er det klare uenigheter. Iran insisterte på indirekte samtaler, mens Trump hadde ønsket direkte møter. Etter over to og en halv time med indirekte samtaler, snakket delegasjonslederne kort sammen i nærvær av Omans utenriksminister.

Ifølge en iransk kilde med kjennskap til samtalene, er fokuset nå å redusere regionale spenninger, fangeutveksling og begrensede avtaler for å lette sanksjoner mot Iran i bytte mot kontroll med atomprogrammet. Den iranske utenriksdepartementets talsmann benektet dette, uten å spesifisere hva som var uriktig.

KNALLHARD: Donald Trump sanksjonerte Iran kraftig i sin forrige presidentperiode. FOTO: Trump Vance Transition Team

Trump trakk USA fra atomavtalen fra 2015 under sin første presidentperiode og har siden gjeninnført harde sanksjoner. Siden den gang har Iran økt tempoet i sitt atomprogram, og vestlige land frykter at Iran nærmer seg kapasitet til å produsere atomvåpen.

– Dette er en begynnelse. Det er derfor normalt på dette stadiet at partene fremmer sine grunnleggende posisjoner via den omanske mellommannen, sa en kilde tilknyttet Baghaei til Reuters.

Høyt spill i spent region

Samtalene skjer samtidig som regionen er preget av økt konflikt, blant annet krig i Gaza og Libanon, samt angrep mellom Iran og Israel. Iran har advart naboland med amerikanske baser om at de vil stå overfor alvorlige konsekvenser ved involvering i et amerikansk angrep.

Araqchi hevder likevel at det finnes muligheter:

– Det er sjanse for en foreløpig forståelse dersom den andre parten går inn i samtalene med et likeverdig utgangspunkt, ifølge Araqchi.

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, har gitt Araqchi fullmakt til å gjennomføre samtalene. Iran avviser å diskutere sitt forsvarsprogram, inkludert ballistiske raketter.

ØVERSTE LEDER: Ayatollah Ali Khamenei er den øverste sjefen i Iran. FOTO: Kontoret til Irans øverste leder / AP / NTB

Iran beriker nå uran til 60 prosent, kun et teknisk skritt unna nivået som trengs til atomvåpen. Vestlige land mener dette går langt utover sivil bruk av atomenergi.