Minst 34 mennesker ble drept i det russiske rakettangrepet mot Sumy i Ukraina palmesøndag.

To av de drepte var barn. I tillegg ble nesten 100 andre såret i angrepet, ifølge tall fra ukrainske myndigheter.

– Jeg synes det var forferdelig. Og jeg ble fortalt at de gjorde en feil. Men jeg synes det er en grusom ting. Jeg synes at hele krigen er en grusom ting, sa Trump om bord på Air Force One på vei tilbake fra Florida til Washington søndag kveld.

FN: – Et urovekkende mønster

FN-sjef António Guterres er dypt forskrekket og sjokkert.

– Angrepet palmesøndag og på starten av påskeuken følger et urovekkende mønster av lignende angrep mot ukrainske byer og landsbyer de siste ukene, noe som har ført til sivile tap og omfattende ødeleggelser, står det i en uttalelse fra Guterres.

FNs generalsekretær understreker at angrep mot sivile og sivile mål er forbudt i henhold til internasjonal humanitærrett, og at slike angrep, uansett hvor de måtte skje, må opphøre umiddelbart.

Guterres gjentar sin oppfordring om varig våpenhvile i Ukraina, og gjentar samtidig FNs støtte til meningsfulle bestrebelser for å oppnå en rettferdig, varig og omfattende fred som fullt ut respekterer Ukrainas suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet, i tråd med FN-pakten, folkeretten og relevante FN-resolusjoner.

