WSJ: – Kvelende skatter og politisk minefelt under Donald Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Fredag kunngjorde Donald Trump tollfritak for elektronikk, og deretter avviste han fritakene på søndag. Slik må man oppsummere en forvirrende helg som illustrerer den vilkårlige naturen ved Trumps handelspolitikk. I den nye tolløkonomien må du fortsatt betale kvelende skatter og leve med straffetiltak – i tillegg til å navigere et politisk minefelt med stadig skiftende tollsatser.

For sent fredag kunngjorde Trumps egen tolletat (CBP) en liste over produkter som skulle unntas fra hans såkalte «resiproke tollsatser». Unntakene gjaldt smarttelefoner, bærbare datamaskiner, harddisker, prosessorer, servere, minnebrikker, utstyr for produksjon av halvledere og annen elektronikk.

CBPs kunngjøring reduserte tollsatsene på disse produktene betydelig, og pressen brukte lørdagen på å rapportere dette uten noen innsigelser fra Det hvite hus.

Men søndag morgen sa handelsminister Howard Lutnick at tollene på elektronikk igjen ville øke i fremtiden, uten å gi noen detaljer. Søndag ettermiddag grep Trump selv inn. «INGEN slipper unna på grunn av de urettferdige handelsbalansene og ikke-monetære handelshindringene andre land har brukt mot oss – spesielt ikke Kina, som behandler oss desidert verst!» skrev han.

Trump la skylden på pressen for å ha rapportert om unntakene som hans eget CBP hadde kunngjort.

Alt dette avslører tollpolitikkens politiske natur. Noen bransjer vinner, andre taper. Synd for deg hvis du produserer sko, klær eller tusenvis av andre forbrukerprodukter som fortsatt må betale toll, men ikke har nok politisk eller økonomisk innflytelse til å få fritak. Synd også hvis du er en liten produsent som er avhengig av en komponent fra Kina, men ikke har råd til en høyt gasjert lobbyist.

Les også Avviser unntak for elektronikk USAs president sier i en Truth Social-melding at USA «ser på» hele forsyningskjeden for elektronikk.

Financial Times

Donald Trumps aggressive taktikk overfor Panama har skaket det historisk USA-vennlige landet. Etter å ha brukt pisken for å få innrømmelser, bør USA nå tilby Panama noen gulrøtter — som store investeringer i infrastruktur eller økt handel.

Die Welt

Donald Trumps tollpolitikk er et sjokk, men også en mulighet. Nå bør Europa utnytte tollpausen til å legge av seg besserwissertendensene i handelspolitikken. Veien til paradis går ikke gjennom europeiske miljø- og sosiale standarder.

Dagens Industri

Kina har virkelig ikke styrket sitt omdømme i Europa de seneste årene. Men med Trumps handelskrig har forutsetningene endret seg. Kina er under stort økonomisk press og har behov for nye, konstruktive handelssamarbeid. Det kan og bør EU utnytte.

Les også WSJ: – Donald Trumps intellektuelle problemer USAs handelsunderskudd er økonomisk sett et ikke-problem, skriver The Wall Street Journal.