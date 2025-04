Det amerikanske selskapet gjenopptar dermed en praksis som ble lagt på is i fjor etter at kritikere uttrykte bekymring rundt personvernet.

Selskapet, som eier Facebook og Instagram, opplyser mandag at de vil trene sine KI-systemer ved hjelp av offentlige innlegg og kommentarer delt av voksne brukere i EUs 27 medlemsland.

Datatilsynet bekymret

Tobias Judin, seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, sier at de følger denne saken nøye, og samarbeider med andre tilsyn i EØS om å vurdere lovligheten.

– Vi har noen bekymringer. For eksempel kan man protestere mot KI-treningen, men det gjelder bare for innhold du har lagt ut selv. Med andre ord gjelder ikke protesten når andre har lagt ut bilder av deg. Og hva hvis en voksen person har lagt ut bilder av barn? Det virker som at dette i utgangspunktet vil omfattes av KI-treningen, sier Judin til NTB.

Judin sier at gammelt innhold som man har lagt ut tidligere, også er omfattet av Metas KI-trening.

– Det kan også være problematisk at KI-treningen ikke bare gjelder fremtidig innhold, sier han.

Skal kunne motsette seg

Meta lanserte nylig sin egen KI-assistent for europeiske brukere, lenge etter at den ble tilgjengelig i USA og andre store markeder.

Selskapets KI-trening har blitt begrenset av EUs strenge personvernlover, som gir folk kontroll over hvordan personopplysningene deres brukes. Selskapet skriver at de i fjor fikk bekreftelse fra EU om at framgangsmåten deres er innenfor lover og regler.

De viser videre til at både Google og Open AI, som står bak ChatGPT, allerede bruker data fra europeere til å trene sine KI-modeller.

Brukere skal få beskjed om hvordan opplysningene deres brukes, og de skal kunne motsette seg dette. Selskapet opplyser at direktemeldinger mellom brukere ikke skal brukes til KI-trening.

//NTB