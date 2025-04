Det viser en oversikt publisert av Det engelske fotballforbundet (FA).

Der kommer det frem hva hver enkelt klubb betalte agentene til spillere og trenere i perioden 2. februar 2024 til 3. februar 2025.

Øverst på listen er Chelsea. London-klubben har kjøpt spillere for milliarder av kroner etter at Todd Boehly tok over styringen i 2022. Bare i 2024/25-sesongen alene har de blåkledde brukt 3,3 milliarder på å forsterke troppen.

Det gjenspeiler seg i agenthonorarene. Med sine 839,5 millioner kroner har de brukt over 100 millioner mer enn neste klubb på listen.

Der er Manchester City med sine 724 millioner kroner i agentutgifter. Klubben forlenget i fjor kontrakten med Erling Braut Haaland. Han blir representert av svært profilerte Rafaela Pimenta.

Store forskjeller

Chelsea og City skiller seg fra resten av ligaen med stor margin.

Manchester United har brukt tredje mest penger på agenter. De røde djevlene har 459 millioner på den utgiftsposten.

Arsenal står med 317,2 millioner, mens serieleder Liverpool er hakket bak med 289,9 millioner. Merseyside-klubben byttet i fjor sommer trener og fikk inn Arne Slot. Han er i likhet med Haaland representert av Pimentas selskap.

Ipswich i bunn

Minst av alle klubber har ikke overraskende Ipswich brukt med 86,4 millioner. Klubben spiller i år PL-fotball for første gang siden 2002, men ser ut til å rykke ned sammen med Leicester og Southampton.

Samlet måtte Premier League-klubbene ut med 5,7 milliarder. Til sammenligning brukte klubbene i mesterskapsserien, nivået under PL, 881 millioner på agenthonorarer.