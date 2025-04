Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Ukraina var rask til å akseptere president Donald Trumps forslag om en 30-dagers våpenhvile. Vladimir Putins svar kom søndag, i form av nok et missilangrep mot sivile i den ukrainske byen Sumy. Den eneste freden Putin ser ut til å ønske, er gravfred for det ukrainske folket.

Angrepet med ballistisk missil drepte 34 mennesker, inkludert to barn, og såret over 100. Raketten traff universitetsbygninger, boligblokker og sivile på gaten. Å rette angrep mot sivile er en krigsforbrytelse, men det er dessverre ikke noe nytt fra Kreml.

Angrepet i Sumy fulgte etter et annet forrige måned, der en lekeplass i byen Kryvyj Rih ble truffet og 20 mennesker ble drept. Blant de døde var ni barn. Video viser redningsarbeidere som haster til for å hjelpe en gutt i oransje jakke og blå joggesko med borrelås. Den tre år gamle gutten døde på sykehuset dagen etter. Niendeklassingene Alina Kutsenko og vennen hennes Danylo Nikitskyi ble også drept i angrepet.

Da han ble spurt om angrepet i Sumy mandag, kalte Trump det for «Bidens krig». Han la skylden både på Ukrainas president Volodymyr Zelensky og på Vladimir Putin for at kampene fortsetter – selv om det er Russland som står for bombingen.

«Jeg ønsker å stoppe drapene, og jeg mener vi gjør det bra på den fronten,» sa han. «Jeg tror det snart vil komme veldig gode forslag.» Våpenhvileforslaget var også ment å være et slikt godt forslag.

Men Trump og hans sjefsmekler Steve Witkoff fortsetter å hevde at Putin ønsker fred.

Financial Times

Trump-administrasjonen og Iran ser på muligheten for en enighet om Teherans omfattende atomprogram. Dette er et velkomment første steg som signaliserer at både Donald Trump og Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, ønsker en avtale for å unngå risikoen for militær konfrontasjon.

Die Welt

CDU-politikeren Jens Spahn stilte i helgen det forsiktige spørsmålet om det er passende å utelukke Alternativ for Tyskland fra det parlamentariske hverdagsarbeidet ved å trikse med forretningsordenen. Da kom de refleksmessige reaksjonene fra De Grønne og venstresiden, men dette bør ikke kristendemokratene la seg forstyrre av.

Dagens Industri

Sverige trenger mer byggbar mark. Det forsinker og fordyrer byggeprosessen når frivillige organisasjoner hvor som helst i landet kan anke reguleringsplaner. Det må bli lettere, ikke vanskeligere, å bygge boliger og næringseiendommer i Sverige.

