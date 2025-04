Nordmenn strammer inn reisebudsjettet

Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets.

– Nordmenn har en slankere lommebok og må prioritere. Spesielt i første halvdel av fjoråret så vi at rentekostnadene økte for folk flest, sier Johanna Tell i Nets i en pressemelding.

Rapporten viser at hver tredje nordmann kjøpte en flyreise og hver fjerde et hotellopphold, mens 7 prosent kjøpte charterreise.

Tell påpeker at den svake kroner gjør at utenlandsreiser blir ekstra dyrere og ser det i sammenheng med den fallende pengebruken på reiser.

TV 2 omtalte saken først.

