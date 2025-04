Scott Bessent: Skjerper presset mot Kina og Iran

USA skjerper presset på Kina og Iran med nye tiltak rettet mot uavhengige kinesiske raffinerier.

Donald Trumps administrasjon har innført sanksjoner mot det kinesiske raffineriet Shandong Shengxing Chemical for å ha kjøpt over 1 milliard dollar i iransk råolje. Raffineriet skal ha benyttet seg av blant annet et stråselskap for Irans Revolusjonsgarde, skriver Financial Times.

«Ethvert raffineri, selskap eller megler som velger å kjøpe iransk olje eller legge til rette for Irans oljeforretninger, utsetter seg selv for alvorlig risiko,» sa USAs finansminister Scott Bessent.

Han understreker at USA vil slå ned på alle aktører som bidrar til Irans oljeforsyningskjede.

«Regimet bruker inntektene fra dette til å støtte sine terrorallierte og partnere,» ifølge Bessent.

Dette er andre gang på én måned at et raffineri som tar imot iransk olje, rammes av Trumps sanksjoner. Samtidig har Finansdepartementet svartelistet flere selskaper og skip som bidrar til å frakte olje fra Iran til Kina. Disse fartøyene er del av en «skyggeflåte» som forsøker å unngå oppdagelse.

Sanksjonspakken er den sjette i rekken i Trumps såkalte «maksimale presskampanje» mot Iran. Samtidig pågår en handelskrig mellom USA og Kina, der USA nylig økte tollen til 145 prosent på kinesiske varer. Kina har svart med 125 prosent toll på amerikanske produkter.

Ifølge Dennis Wilder, tidligere Asia-rådgiver i Det hvite hus under George W. Bush, lot Joe Biden Kina kjøpe opptil 90 prosent av Irans oljeeksport uten sanksjoner.

«Dette skyldtes i stor grad frykten for at en full embargo ville føre til økte oljepriser og ramme amerikanske forbrukere,» ifølge Wilder.

Han mener Kinas oljeimport fra Iran har styrket båndene mellom landene, og gir Kina større kommersiell innflytelse i regionen.

Samtidig foregår det indirekte samtaler mellom USA og Iran om atomprogrammet. Trumps spesialutsending Steve Witkoff møtte Irans utenriksminister Abbas Araghchi i Oman i helgen. En ny runde samtaler er ventet til helgen.