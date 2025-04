Dommer: Google har et ulovlig annonsemonopol

Den føderale domstolen i Virginia sier det vil bli satt i gang en prosess for å avgjøre hva slags tiltak selskapet må gjøre.

– Google har bevisst foretatt en rekke konkurransehemmende handlinger for å skaffe seg og beholde et monopol, sier dommer Leonie Brinkema i kjennelsen.

Kjennelsen åpner for at påtalemyndigheten kan be om at selskapet deles opp. Justisdepartementet har sagt at Google i det minste bør pålegges å selge Google Ad Manager, som inkludere annonseservere og annonsebørs.

Tidligere har en dommer i Washington berammet en rettssak i slutten av april basert på en begjæring fra justisdepartementet om å pålegge Google å selge nettleseren Chrome og innføre andre tiltak for å bryte Googles markedsmakt innen nettsøk.

(©NTB)