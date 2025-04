Hvem betaler egentlig for gullpensjonene i offentlig sektor?

Vi liker å tro at Norge er et rettferdig samfunn, bygget på solidaritet og fellesskap. Men når det gjelder pensjon, lever vi i et system med klare forskjeller – som er i ferd med å undergrave både tilliten og bærekraften i velferdsstaten.

For mens privatansatte må leve med innskuddsbaserte pensjoner som i stor grad avhenger av markedsavkastning, får mange offentlige ansatte fremdeles livsvarige ytelsespensjoner – ofte på nivå med 60–70 prosent av sluttlønn. Dette gjelder også for høytlønte, og det skjer uten at full dekning er satt av.

En rettferdig pensjon må være likere for offentlig og privat sektor

I 2023 utgjorde statens udekkede pensjonsforpliktelser over 1.500 milliarder kroner. Dette tilsvarer omtrent ett helt statsbudsjett. Pengene finnes ikke – de skal betales av skattebetalerne i årene som kommer.

Og hvem er disse skattebetalerne?

Jo, det er blant annet lavtlønnede, deltidsarbeidende og privatansatte som selv aldri vil få noe i nærheten av slike pensjoner – men som likevel skal bidra til å sikre livsvarige ytelsesordninger for andre.

Og dette i et land som hevder likhetsprinsippet?

Det etiske spørsmålet er uunngåelig: Er det riktig at de med svakest pensjon skal være med på å finansiere gullpensjoner for dem som har hatt trygg jobb og høy lønn i offentlig sektor?

Vi trenger en reform. Ikke for å svekke velferden, men for å redde legitimiteten til den. En rettferdig pensjon må være likere for offentlig og privat sektor. Statens forpliktelser må synliggjøres, og fremtidige utbetalinger må finansieres på en måte som ikke belaster kommende generasjoner urettferdig.

Fellesskapet skal stille opp for alle – ikke bare for noen.

Harald Furu

Seriegründer