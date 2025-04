Die Welt: – JD Vance er blitt en overkatolikk som belærer kirken

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

USAs visepresident var en gang en evangelikal hillbilly. Så ble han en venstreorientert ateist, deretter tilhenger av Nietzsche. Nå har han konvertert til en antiliberal og postmoderne katolisisme. Det kan vise seg å være nok en midlertidig inkarnasjon.

I et essay for tidsskriftet The Lamp beskrev han reisen fra evangelikal kristen til å bli en slags overkatolikk som tror han kan forklare sin egen kirke hva troen egentlig handler om.

På veien var han innom stadier som venstreorientert ateist og høyreorientert tilhenger av sektlederen Ayn Rand, som var påvirket av Nietzsche. Via investoren Peter Thiel oppdaget Vance den franske filosofen René Girard – og gjennom ham, katolisismen.

Men mange amerikanske katolikker reagerer på at Vance forsøker å gjøre deres tro til et politisk verktøy for Trump-administrasjonen. På Fox News har han belært New Yorks kardinal Timothy Dolan om kristen lære i spørsmål om flyktninger og innvandrere.

Om Vance forstår det eller ikke: Han befinner seg midt i en konflikt innen kirken mellom tilhengere av en «postliberal orden» og dem som forsvarer arven fra Andre Vatikankonsil og kirkens tilnærming til den liberale moderniteten.

Men de postliberale modernitetsmotstanderne gleder seg over Vance, som kan bli USAs neste president.

Les også Trump drar til Europa Donald Trump har takket ja til å besøke Italia og kanskje også møte EU-representanter, sier Italias statsminister Giorgia Meloni, som sier de føler seg sikre på handelsavtale mellom EU og USA.

The Wall Street Journal

Progressive politikere i delstaten Washington har utformet en spesialutviklet skatt for å hindre at Tesla og Elon Musk tjener på delstatens egne miljøreguleringer. Dette politiske krumspringet kunne bare dagens klimavenstre ha funnet på.

Financial Times

Motsetningene i Donald Trumps politikk truer med å utløse et nytt våpenkappløp. Tyskland og Polen snakker nå åpent om behovet for egne atomvåpen, og Emmanuel Macron har invitert til en diskusjon om hvorvidt Frankrikes arsenal kan brukes som en bredere avskrekkingsmekanisme.

The Economist

Det er lett å overse de ekstraordinære fordelene som plast har gitt både mennesker og miljøet. Plast har muliggjort et forbløffende utvalg av nye materialer som kan etterligne egenskapene til eksisterende materialer, og gjøre ting de ikke kan, samtidig som de er lettere, mer holdbare og billigere og enklere å produsere.

Les også WSJ: – Kvelende skatter og politisk minefelt under Donald Trump I den nye tolløkonomien må du fortsatt betale kvelende skatter og leve med straffetiltak, skriver The Wall Street Journal.