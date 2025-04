– Kjære brødre og søstre, det er med stor tristhet jeg må kunngjøre at vår hellige fader Frans er død, sier Farrell i uttalelsen.

– Klokken 7.35 i morges vendte biskopen av Roma, Frans, tilbake til Faderens hjem. Hele hans liv var viet til tjenesten for Herren og hans kirke, sier Farrell videre.

Paven dukket senest første påskedag opp på balkongen på Peterskirken og gledet folkemengden som hadde samlet seg på Petersplassen.

Pave Frans ble valgt til pave i 2013 etter at pave Benedikt gikk av. Han var den første paven fra Sør-Amerika og den første ikke-europeiske paven på over 1200 år.

Syk

Paven var nylig syk med dobbeltsidig lungebetennelse. Han ble innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma 14. februar og tilbrakte 38 dager der, den lengste sykehusinnleggelsen han hadde i løpet av sine tolv år som pave.

Siden har han dukket opp på Petersplassen flere ganger til tross for at han fremdeles kom seg etter lungebetennelsen.

Senest søndag ønsket paven folkemengden «god påske» fra pavemobilen som tok en runde til stor jubel og applaus på Petersplassen. Før det hadde han et kort møte med USAs visepresident J.D. Vance.

Til tross for sin høye alder og helseproblemer, kom nyheten om dødsfallet derfor overraskende på mange.

– En klar stemme

En rekke verdensledere var raskt ute med å kommentere dødsfallet.

– Pave Frans var en viktig og klar stemme for sosial rettferdighet og menneskelig verdighet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en kommentar.

– Han utfordret både politikere og samfunn til å ta større ansvar for de mest sårbare og bygget broer i en verden preget av splittelse, sier han.

Dyp respekt

Frankrikes president Emmanuel Macron minnes også paven med dyp respekt.

– I en tid med krig og brutalitet var han opptatt av de andre, av de alle mest skjøre, sier han.

– Frans vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for de svakeste i samfunnet, for rettferdighet og forsoning. Ydmykhet og tro på Guds barmhjertighet ledet ham i dette, sier Tysklands statsminister Friedrich Merz.

– Mine tanker er hos troende rundt om i verden som har mistet sin hellige far. Måtte han hvile i fred, legger han til.

– Inspirerte

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen hyller også paven.

– Med sin ydmykhet og ekte kjærlighet for de mindre heldigstilte inspirerte han millioner, langt utenfor den katolske kirken, sier hun.

– Mine tanker går til alle som føler dette dype tapet. Måtte de finne trøst i tanken om at pave Frans’ arv fortsatt vil lede oss alle mot en mer rettferdig, fredelig og medfølende verden, sier hun.

Nederlands statsminister Dick Schoof minnes også paven.

– Med sin nøkterne levemåte, oppofrelse og medfølelse var pave Frans et forbilde for mange – både katolikker og ikke-katolikker. Vi minnes ham med stor respekt, skriver han.