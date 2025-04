Amerikansk minister ranet på restaurant

Tyveriet skjedde da Noem spiste middag med familien på en restaurant i Washington første påskedag, opplyser tjenestemenn og amerikanske medier mandag.

Overfor New York Post bekrefter Noems departement at vesken som ble stjålet, inneholdt pass, førerkort, husnøkler, adgangskort til departementskontorene og 3000 dollar – drøyt 31.000 kroner. Avisen skriver at hun hadde med seg penger til å betale for middag og gaver til familiemedlemmer.

Tyveriet skjedde på en populær burgerrestaurant, og en overvåkingsvideo viser at en ukjent mann med munnbind stjeler vesken og forsvinner fra stedet.

Ifølge Bloomberg trodde 53 år gamle Noem først at et av barnebarna hadde kommet borti beinet hennes, men en kort stund etterpå oppdaget hun at vesken var borte.

