Kona til eks-senator felt i korrupsjonssak

Juryen kom med sin kjennelse mot Nadine Menendez mandag. Det skjedde i samme tinghus på Manhattan som der ektemannen i fjor ble dømt for mange av de samme forholdene. Den demokratiske eks-senatoren skal etter planen starte soning av en elleve år lang fengselsstraff i juni.

I 2022 fant FBI-agenter gullbarrer verdt nesten 150.000 dollar pluss 480.000 dollar i kontanter dyttet ned i støvler, skoesker og jakker. Til sammen tilsvarer beløpene drøyt 6,5 millioner kroner med dagens kurs. I garasjen sto en Mercedes-Benz kabriolet, som også skal ha vært en bestikkelse.

Både Nadine og Bob Menendez bedyrer sin uskyld og sier de aldri har tatt imot bestikkelser. De skulle egentlig blitt stilt for retten sammen, men saken mot Nadine Menendez ble utsatt etter at hun fikk påvist brystkreft for ett år siden.

