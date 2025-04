WSJ: – Markedene kollapser med Donald Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Markedene vet at toll er skatt, og at skatt er veksthemmende. Hvis Det hvite hus ønsket å teste hvordan markedene ville reagere på å sparke sentralbanksjef Jerome Powell, kom svaret mandag. De nervøse markedene kollapset fordi de ikke vet om Trump lytter til andre enn sine egne innfall.

Nå er Trump rasende fordi Powell offentlig har sagt at toll vil føre til høyere inflasjon og svakere vekst.

Markedet frykter at presidenten faktisk kan komme til å sparke Powell – selv om det ikke ville gi ham noen umiddelbar fordel.

Trump tror han kan presse alle til å gi etter, men han kan ikke tvinge i kne Adam Smith – som styrer etter fakta.

Tollpolitikken er den største økonomiske feilvurderingen på flere tiår, og selv ikke skattereformen i 2017 eller avreguleringer kan veie opp for skadene.

I tillegg frykter mange at Trump kan legge avgift på statsobligasjoner – et forslag økonomirådgiver Stephen Miran har fremmet. Det vil i praksis være et delvis statlig mislighold, siden det senker avkastningen.

Alt dette er å leke med skjebnen – og det bidrar til en global «selg Amerika»-stemning i finansmarkedene. Derfor er dollaren under press. Kloke presidenter lytter til markedene og tilpasser seg. Den rette tilpasningen nå ville vært å forhandle frem en rask avslutning på tollkrigen. Få noen seire på papiret, og erklær seier.

Financial Times

Det var et uttrykk for menneskelighet at pave Frans stilte opp offentlig for å gi sine påskevelsignelser mindre enn 24 timer før hans bortgang. Bare noen uker etter at han nesten døde av dobbeltsidig lungebetennelse, fikk paven avslutte sitt virke slik det begynte: Blant folket.

Die Welt

Det pågår en heftig debatt om NSDAP-medlemskapet til den legendariske Suhrkamp-forleggeren Siegfried Unseld. Samtidig legemliggjør Unseld, født i 1924, et typisk tysk liv. Som for mange i hans generasjon ble feilene en drivkraft for å gjøre Tyskland til en sivil og demokratisk stat.

Dagens Industri

Samtidig som Europa demografisk og økonomisk mister terreng i forhold til resten av verden, beveger India seg i motsatt retning. Det er strategisk avgjørende for Europa å utdype det økonomiske samarbeidet med India.

