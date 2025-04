USA vil anerkjenne Krim-halvøya som russisk

Forslaget skal presenteres for Ukraina og europeiske allierte på et møte i London i morgen, opplyser flere personer med kjennskap til de interne forhandlingene til avisen.

Nyhetsbyrået Bloomberg meldte også i helgen at USA åpner for at Krim kan bli russisk som del av en større fredsavtale.

Temaet for onsdagens møte er en mulig våpenhvile i Ukraina. Utenriksministrene og sikkerhetsrådgivere fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Ukraina skal delta i møtet.

Fra amerikansk side stiller Trumps spesialutsending Keith Kellogg. Egentlig skulle USAs utenriksminister Marco Rubio også delta, men han opplyste tirsdag at han ikke kommer til å stille.