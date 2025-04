– De må være forsiktige med å kritisere Trump og hans politikk. I stedet må de spille på det personlige. De må nok smiske litt, sier han.

– Trump danner seg et inntrykk av et land ut fra om han liker dets ledere. Det viktigste er å gjøre et godt inntrykk som så smitter over på Norge. Det var det Erna Solberg lyktes så godt med da hun var der, påpeker professoren.

TROR FREGATTER BLIR TEMA: Professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier. Foto: NTB

– Og det vil jo hjelpe om de kommer trekkende med kongen og inviterer Trump til Slottet, humrer han.

Men smisking er ikke det Støre legger størst vekt på.

– For å bli hørt og respektert skal du opptre tydelig og på en måte som ikke er til å misforstå. Å snakke seg rundt og være uklar er ikke klokt etter min erfaring, sier han.

Grønland no-go

Grønland og Trumps gjentatte utsagn om at han «vil ha» øya, er derimot et tema Støre og Stoltenberg bør skygge unna, mener han.

SV mener at Støre må be Trump om å slutte å komme med slike trusler.

– Det er helt no-go. Dette får danskene ta seg av, sier Knutsen.

Presser på for norsk fregattkjøp?

Til Klassekampen sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, at fregattkjøp fort kan bli tema når Støre møter Trump sammen med finansminister Jens Stoltenberg (Ap) torsdag.

– Jeg tror Trump vil forsøke å presse på for at Norge skal kjøpe amerikanske fregatter, sier Heier.

– Det vil støtte amerikanske industriarbeidsplasser og teknologiutvikling, så det er jo egentlig mandatet hans å presse på for det, fortsetter han.

Verken Heier eller Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets høgskole, tror at Norge kommer til å velge amerikansk.

– Et fregattkjøp innebærer et langsiktig og tett partnerskap. Tidligere var det et stort pluss å være avhengig av USA – det er det ikke lenger, sier Matlary.

