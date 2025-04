WSJ: – Bedrifter over hele USA fryser investeringer

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Bedrifter over hele USA fryser investeringer eller lar være å ansette folk mens de venter på avklaring etter at Donald Trumps tollpause går ut. Finansminister Scott Bessent fikk markedene til å bevege seg bare ved å si at en handelsvåpenhvile er på vei. Tenk deg hvordan de ville reagert hvis Trump skrotet hele tollopplegget.

De viktigste aksjeindeksene tok igjen mesteparten av tapene fra mandag etter at flere medier bekreftet finansministerens optimisme om at både Kina og USA ikke ønsker at den nåværende handelskrigen skal fortsette. Han skal også ha sagt at Trumps mål med å innføre 145 prosent toll på import fra Kina ikke var å separere de to økonomiene fullstendig.

Hvis Bessent vet hva Trumps egentlige strategi for Kina og handel er, ville alle gjerne hørt det – for så langt ser det ut som ren improvisasjon. Men nå for tiden tar både vi og markedene det vi kan få av gode nyheter.

Blant dem som gjerne skulle visst mer, er de omtrent 800 Volvo-ansatte ved tre forskjellige fabrikker i USA som vil bli permittert i løpet av de neste 90 dagene.

Selskapet forklarte at det måtte tilpasse produksjonen etter fallende lastebilbestillinger, som «fortsatt påvirkes negativt av usikkerhet i markedet om fraktrater og etterspørsel, mulige regulatoriske endringer og virkningen av tollsatser». Vi hører lignende kommentarer om usikkerhet overalt.

Tror du markedene prøver å fortelle president Trump noe?

Financial Times

Europeiske kapitalmarkeder har lenge stått i skyggen av sine amerikanske motparter. I år har investorene begynt å se kontinentet i et mye mer optimistisk lys. Dette må EU kapitalisere på med vekstfremmende reformer.

Die Welt

Den katolske kirke er ikke i noen dyp krise. Kanskje ville det vært sunt for kirken om den neste paven bare ønsket å skape et troende fellesskap. Både Johannes Paul II, Benedikt XVI og Frans kom konstant med utspill om både viktige og mindre viktige saker.

Dagens Industri

Socialdemokraterna har foreslått en midlertidig skatt på bankenes såkalte overprofitt. Grunnlaget for denne skatten er antagelsen om at banksektoren er et oligopol. Men det at fire aktører har en dominerende stilling, trenger ikke å bety at konkurransen er svak.

