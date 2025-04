Økokrim ser gode resultater for skattekrimprosjektet

Skattekrimprosjektet ble startet opp 1. november i fjor og er et prøveprosjekt på to år. Målet er å stryke behandlingen av anmeldelser fra Skatteetaten til politiet.

De anmeldelsene som ellers ville ha gått fra Skatteetaten til Oslo og Øst politidistrikter, går nå direkte til det Økokrim-ledede prosjektet. Siden oppstarten har prosjektet fått inn 45 anmeldelser fra Skatteetaten, opplyser Økokrim i en pressemelding

Anmeldelsene omhandler til sammen cirka 160 straffbare forhold – der sakenes omfang i prosjektet er varierende. Det mest alvorlige forholdet gjelder merverdiavgiftsunndragelse på cirka 500 millioner kroner.

I tillegg har arbeidet resultert i to dommer, flere tiltaler, og to vedtatte forelegg. Økokrim opplyser også at det så langt ser ut til at saksbehandlingstiden blir betydelig redusert.

Førstestatsadvokat i Økokrim, Petter Nordeng, sier prosjektet ser ut til å kunne føre til et kvalitetsløft for etterforskning, påtalebehandling og iretteføring av saker relatert til skattekriminalitet.

– Skattekriminalitetsaker kan være relatert til annen alvorlig kriminalitet. Kortere saksbehandlingstid og det å se saker i sammenheng er viktig for den totale kriminalitetsbekjempelsen, sier Nordeng.