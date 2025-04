LO og YS enige med Virke i årets lønnsoppgjør

– Vi er fornøyde med et resultat som følger frontfaget. Oppgjøret tar hensyn til de store utfordringene deler av handels- og tjenestenæringene opplever og gir rom for at virksomhetene kan forhandle lokalt, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

Partene er også enig om et lavlønnstillegg på 2 kroner og ytterligere 2 kroner i overenskomster.

Forhandlingene startet onsdag, og partene kom til enighet like før klokken 20 samme dag. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, hvor det kun er forhandlet om lønn.

– Vårt hovedkrav har som i frontfaget vært at arbeidstakernes kjøpekraft må styrkes gjennom generelle tillegg. I tillegg har hatt krav om å prioritere lavlønn og likelønn. Dette er spesielt viktig etter flere år med høy vekst i levekostnadene samtidig som har det vært viktig for LO at ansatte sikres en større andel av verdiskapingen, sier nestleder Steinar Krogstad i LO.