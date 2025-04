Klaus Schwab, grunnleggeren av World Economic Forum (WEF), er anklaget for å ha manipulert organisasjonens forskning for å oppnå fordeler hos ulike lands myndigheter, skriver Financial Times.

Anklagen er én av flere i et varslingsbrev sendt til WEFs styre i forrige uke. Brevet førte til at organisasjonen startet en gransking, og Schwab kunngjorde i påskehelgen at han trekker seg som leder.



Brevet hevder at Schwab endret metodikken i «Global Competitiveness Report» for å imøtekomme lands myndigheter som var misfornøyde med rangeringen. Rapporten rangerer land etter produktivitet og robusthet.

– Karaktermord

I en uttalelse sier Schwab at han er utsatt for et «karaktermord» og benektet samtlige påstander, inkludert at han skal ha misbrukt WEF-midler og instruert ansatte til å fremme hans kandidatur til Nobels fredspris.

– Tvert imot har jeg gjentatte ganger bedt folk som ønsket å gjøre det, om å la være, sier han om fredsprisryktene.

Schwab avviser også påstanden om at han endret rapportens metode etter henvendelser fra regjeringer som var misfornøyd med sin rangering, skriver FT.

– Jeg utviklet metoden for konkurranserapporten opprinnelig i 1979 og har vært dens intellektuelle leder siden. Å konstruere dette som manipulasjon er en fornærmelse mot min akademiske integritet, skriver han.

Schwab nekter også for at han og kona Hilde skal ha misbrukt WEFs ressurser til private formål, som reiser og eiendomsbruk, og at ansatte har måttet ta ut flere tusen dollar for ham.

Beskyldt for diskriminering

Anklagene kommer i tillegg til tidligere kritikk av en giftig arbeidskultur i WEF, inkludert påstander om manglende håndtering av seksuell trakassering og diskriminering.

Ifølge FT sier WEF at de tar anklagene alvorlig, men understreker at de fortsatt er uverifiserte og at en ny intern gransking er i gang. Tidligere undersøkelser har ikke funnet lovbrudd eller bekreftet kritikk rettet mot Schwab.