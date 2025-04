– Lønnsgapet til privat sektor er for stort. Vi må ha et oppgjør som bidrar til at staten oppleves som en attraktiv arbeidsplass for våre medlemmer, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat i en pressemelding.

Akademikerne er største hovedsammenslutning og forhandler for i overkant av 45.000 høyt utdannede. YS Stat forhandler for 25.000 medlemmer.

– Statsansatte er svært attraktive for arbeidsgivere i andre sektorer. Derfor er det viktigere enn tidligere år at staten tilbyr gode, konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, sier YS Stats leder Jens B. Jahren i en pressemelding.

– Etter flere år med svak lønnsutvikling, må hele laget få et løft, sier leder Elisabeth Steen i LO Stat i en pressemelding.

– Unio krever en solid reallønnsvekst for statsansatte med universitets- og høyskoleutdanning, som dokumentert har hatt den dårligste lønnsutviklingen i staten, sier leder av Unio stat, Steinar A. Sæther, i en pressemelding.

For staten er det viktig å sikre en samordnet lønnsutvikling, innenfor rammen av frontfaget.

– Frontfagsmodellen sikrer arbeidsplasser og norsk konkurranseevne, og er særlig viktig i tider som nå med sterk prisvekst, krig på kontinentet og trusler om tollkrig, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i en pressemelding.

Fristen for å komme til enighet i forhandlingene er ved midnatt 30. april. Blir partene ikke enige, går oppgjøret til mekling.